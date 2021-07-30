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ANKARA

Meteoroloji uyardı: Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı hava etkili olurken, Akdeniz'de de zaman zaman günbatısı ve lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

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Meteoroloji uyardı: Yangın bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normalleri üstünde

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 44°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 40°C

Az bulutlu ve açık

Marmaris’in ciğerleri yanıyor: Yangın gece boyunca ilerleyişini sürdürdü
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27 Haziran’da Marmaris’te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Armutalan’dan İçmeler Mahallesine sıçrayan yangın Asparan mevkiine sıçradı.
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Yangın, karadan ve havadan yapılan tüm müdahalelere rağmen, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç mahallelerinde etkisini sürdürdü. Havanın kararmasından sonra helikopterler devre dışı kalırken, arazöz ve itfaiye araçları gece boyunca yangına müdahale etti.
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Gece saatlerinde Armutalan Mahallesi ve İçmeler mahallesinin üst bölümlerinde sık sık yeniden patlayan alevleri söndürme çalışmalarına vatandaşlar da eşlik etti. Yangın gece boyunca Turunç Mahallesi ve Asparan mevkiinde ilerleyişini sürdürdü.
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Marmaris’teki orman yangınına bir uçak, 6 helikopter havadan müdahale ederken, karadan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü dışında çevre illerden de takviye ekipler geldi. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arazözlerinin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Tanker, Arazöz ve Keşif Aracı ile personel desteği sağlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da söndürme çalışmalarına denizden destek verdi.
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Marmaris’in ciğerleri yanıyor: Yangın gece boyunca ilerleyişini sürdürdü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05'de Armutalan Üntaş Sitesinin üst bölümünde başlayan orman yangını yüzlerce hektar alanda etkili oluyor.

Palet fabrikasında yangın: Bahçede depolanan binlerce palet alev alev yandı
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Saat 20.00 sıralarında Şekerpınar Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
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Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrika çalışanları da itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım etti.
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Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binlerce palet küle döndü.
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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Palet fabrikasında yangın: Bahçede depolanan binlerce palet alev alev yandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler alev alev yandı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, binlerce palet yandı.

Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama: Alevler gökyüzüne yükseldi
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Yangın, saat 18.00 sıralarında kırsal Sınırteke Mahallesi yakınlarındaki biogaz enerji tesisinde meydana geldi.
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İddiaya göre, biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan kıvılcımlar önce kuru otları tutuşturdu, ardından tesise sıçradı.
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Yangın nedeniyle büyük bir patlama meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Alevlerin metrelerce yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alındı.
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Biogazın yeniden alevlenmesi ve patlama ihtimaline önlem alındı. Yangında, elektrik üretiminde kullanılan yaklaşık 40 bin metreküp biogazın yandığı öğrenildi.
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Patlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama: Alevler gökyüzüne yükseldi
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, biogaz enerji tesisinde elektrik akımından çıkan yangın patlamaya neden oldu. Metrelerce yükselen alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak
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Bakan Kurum Manavgat'ta vatandaşlarla görüştü: Devletimiz gereken her şeyi yapacak hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Manavgat'taki yangında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlarla görüşüp kendilerinden bilgi aldı. Murat Kurum, 'Yangında evleri, ahırları zarar gören, hayvanlarını ya da mahsullerini kaybeden hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Tüm yaraları hızla saracağız; tüm ihtiyaçları, tüm zararları en kısa sürede karşılayacağız.' dedi.

Marmaris'te tatilciler alevlerin yaklaşmasıyla sahili apar topar boşalttı
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Marmaris'te tatilciler alevlerin yaklaşmasıyla sahili apar topar boşalttı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan alevler korku saçıyor. Sahilde denize giren tatilciler, alevlerin yaklaşmasıyla denizi apar topar boşaltıp güvenli alanlara geçtiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
OYNAT 01:41
Marmaris'te alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle evlerini ve kaldıkları otelleri boşaltan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor. Yerleşim yerlerine 50-100 metre yakına sıçrayan alevler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Marmaris'te yangın nöbetini sürdüren tatilciler bir yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Başakşehir'de korku dolu anlar: Balık restoranı alev topuna döndü
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Başakşehir'de korku dolu anlar: Balık restoranı alev topuna döndü
Başakşehir'de ahşap bir balık restoranı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, restoran kullanılamaz hale geldi.

AFAD ekipleri alevler arasında kalan anne ve kızını kurtardı
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AFAD ekipleri alevler arasında kalan anne ve kızını kurtardı
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşamdan bu yana devam eden orman yangınında yaşlı bir anne ve kızı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı mahallesine ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler' denildi.


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