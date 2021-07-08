Gündem Meteoroloji uyardı Dokuz ilde kuvvetli yağış bekleniyor
DÜZCE

Meteoroloji uyardı: Dokuz ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





İki yıl sonra yine sel vurdu: İstinat duvarları çöktü kanalizasyon hattı sele kapıldı
FOTOĞRAF 14
Title
Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları gerçekleşti.
Title
2 yıl önce 4’ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu.
Title
Melen deresinin taşması ile birlikte okul bahçesi sel sularına gömüldü.
Title
Sel sularının getirdiği odun parçaları ile çocuk oyun parkı yıkıldı. 2 yıl önce yerle bir olan kanalizasyon hattı tekrar yapılmasının ardından sel sularına kapılarak yeniden yıkıldı.
Title
Dere hattı boyunca bulunan evlerde herhangi bir sorun oluşmaması adına tahliyeler yapıldı.
Title
Arama Kurtarma ekipleri bölgede herhangi bir sorun oluşmaması için bekleyişini sürdürürken, Kızılay’da mobil aşevi ile bölgede bulunanlara sıcak çay, çorba ve ikramlarda bulunuyor.
Title
Title
Title
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde 47 kişinin mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 88 kişinin de evlerinden tahliye edildiği selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.
İki yıl sonra yine sel vurdu: İstinat duvarları çöktü kanalizasyon hattı sele kapıldı
2 yıl önce 4'ü çocuk 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinin ardından Esmahanım köyünü tekrar sel vurdu. İstinat duvarları çöktü, kanalizasyon hattı sele kapıldı. Okul bahçesi ise selden kalanlarla doldu.

Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
FOTOĞRAF 31
Title
Düzce’de etkili olan sağanak yağış beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu.
Title
Bir çok noktada evler tahliye edildi.
Title
Evlerinde mahsur kalan 47 kişi İtfaiye ve Arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Title
88 kişi ise evlerinden tahliye edilerek Düzce’de ki çeşitli otel ve konuk evlerine yerleştirildi.
Title
Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Title
2 sene önce 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Esmahanım köyüne ulaşım sağlanan yol tekrar aynı yerden çöktü.
Title
Su taşkınları sebebi ile çöken yol havadan görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Düzce'nin 13 köyünde sel felaketi: Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı
Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve sel felaketi meydana geldi. Evlerinde mahsur kalan 47 kişi kurtarılırken selin boyutu ise gün ağarınca drone ile havadan görüntülendi.


Abone Ol Google News
Dokuz ilekuvvetli yağış uyarısı!

Dokuz ile
kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji: Ani sel ve su baskınlarına dikkat edin.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Tuvalete düşürdüğü telefonu almak isterken canından oldu.
Kılıçdaroğlu bana oy vermedi

​Cumhurbaşkanlığı seçimi için şaşırtan iddia.

​Faz-3'ten müjdeli haber bekleniyor.

22 ailenin yaşadığı köyde ilk yıkım 2010 yılında oldu.

​TOKİ 1 milyonuncu anahtarı teslim etti.

'Yüzümün<br>yarısı elimdeydi'

'Yüzümün
yarısı elimdeydi'

​Falçatalı saldırıya uğrayan Anna Butim yaşadığı dehşeti anlattı.

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.
10 araç<br>küle döndü

10 araç
küle döndü

​Mersin'de otel otoparkında yangın çıktı.
TMSF'ye<br>yeni başkan

TMSF'ye
yeni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararını imzaladı.
Az kalsın<br>canlarından oluyorlardı

Az kalsın
canlarından oluyorlardı

​Kaza yapan araca yardım için durmuşlardı.
Sonunda serbest

Sonunda serbest

​Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi 3,5 ay sonra Mısır'dan ayrılıyor.
AB halkı polise güvenmiyor

AB halkı polise güvenmiyor

​Suçların yüzde doksanı ihbar edilmiyor.
Hele bir dur bakalım

Hele bir dur bakalım

​Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.