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Gündem Meteorolojiden Ankara ve 8 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden Ankara ve 8 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde bazı illere uyarı yapıldı. Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Ankara ve 8 ile kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu) ile Eskişehir'in kuzeyi, Çankırı ve kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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