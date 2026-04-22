Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.