Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70, yükseklerde 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.