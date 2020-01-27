Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk uyarısı: Eksi 4 dereceyi görecek

Meteoroloji genel Müdürlüğü doğu ve iç bölgelerimiz için son dakika uyarısında bulundu. 25 Ocak'ta acı bir deprem yaşanan Elazığ'da enkaz arama-kurtarma çalışmaları sürerken Meteoroloji'den Çarşamba günü için önemli uyarı yapıldı. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, çevreleri Çarşamba günü kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Gece saatlerinde bölgede don ve buzlanma olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17

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Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 11

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji genel Müdürlüğü doğu ve iç bölgelerimiz için son dakika uyarısında bulundu. 25 Ocak'ta acı bir deprem yaşanan Elazığ'da enkaz arama-kurtarma çalışmaları sürerken Meteoroloji'den Çarşamba günü için önemli uyarı yapıldı. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, çevreleri Çarşamba günü kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Gece saatlerinde bölgede don ve buzlanma olayı bekleniyor. Elazığ'da kar yağışının Cuma akşamına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

DOĞU'DA 3 İLDE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Hakkari ile ilçelerinde kar ve tipi sonucu 48 köy ve 136 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şemdinli ilçesinde ise vatandaşlar ve esnaf kar temizleme çalışması yaptı.