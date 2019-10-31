Gündem Meteorolojiden fırtına uyarısı Yarın akşama kadar sürecek
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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de bugün fırtınanın beklendiğini ve etkisini cuma günü akşama kadar azalarak sürdüreceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

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