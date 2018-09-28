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İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Megakentte pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak metrekareye 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'a pazar günü, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın ülkenin batı kesimlerini etkilemesi tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sistemle birlikte İstanbul'a pazar günü Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın etkisiyle yerel olarak metrekareye 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış düşmesi bekleniyor.

Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli), Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50 ile 100 kilogram/m2) yağış beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yer yer aşırı (100 kilogram/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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