Gündem Meteorolojiden İstanbul ve 6 ile kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden İstanbul ve 6 ile 'kuvvetli yağış ve dolu' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara bölgesinin doğusundaki iller ve İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış ve dolu yağışı beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden İstanbul ve 6 ile kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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