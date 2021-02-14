Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ükemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğun kar, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden, güney, iç ve doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (30-50 km/sa), Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yoğun kar uyarısı

Yağışların, Marmara ile Batı Karadeniz'de yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Çığ uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 10

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu 10 İstanbul: Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 2

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı 2 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor) 12

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor) 12 Adana: Parçalı bulutlu 21

Parçalı bulutlu 21 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17 Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 7

Çok bulutlu ve yağmurlu 7 Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

Çok bulutlu ve yağmurlu 8 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 4 Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18





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