Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Meteorolojiden Karadeniz için sağanak Akdeniz için fırtına uyarısı
İSTANBUL

​Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, özellikle Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı yağmurlu olacak. Akdeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Türkiye S-400de haklı

Türkiye S-400'de haklı

​Trump'tan tarihi itiraf: Türkiye'ye adil davranmadık.
Silahsızlandırılmışbölgede görüştüler

Silahsızlandırılmış
bölgede görüştüler

İkilinin bir önceki zirvesi sonuçsuz tamamlanmıştı.
Sıcaklıklar 5 derece azalacak

Sıcaklıklar
5 derece azalacak

Kuzeye sağanak güneye fırtına uyarısı.
İhracatta rekor açılımla geldi

İhracatta rekor açılımla geldi

​Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20'lik artış gerçekleşti.
Taraftarı mest etti

Taraftarı mest etti

​Dünya devini reddetti, Fenerbahçe'yi seçti.
Yavru köpeği<br> kürekle dereye attı

Yavru köpeği
kürekle dereye attı

​Akıllara durgunluk veren olayda soruşturma açıldı.
Görüşmelerde uzlaştılar

Görüşmelerde uzlaştılar

Trump ve Cinping, ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor.
Esed yine saldırdı

Esed yine saldırdı

MSB: Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek.
'Vedat'ın <br>aklındaki takım...'

'Vedat'ın
aklındaki takım...'

Rizespor Başkanı, yenisafak.com'a konuştu.
Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Takviye amaçlı gönderilen sevkiyatlar yoğunlaştı.
İzlanda<br> yalanında ısrarcı

İzlanda
yalanında ısrarcı

İzlanda, A Millilere yapılan skandalı savunmaya devam ediyor.
Pilot bölge Kırşehir

Pilot bölge Kırşehir

Öğrencilere yönelik çıraklık uygulaması başlıyor.
CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

​Lisans konusundaki baskı ve artan maliyetler 'kapı dışarı' etti.
Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

​Libya'nın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.
Heybeliada'da yangın

Heybeliada'da yangın

Yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar gördü.
Başarıyla uçtu

Başarıyla uçtu

​Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.