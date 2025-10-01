Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, Marmara'da ise sabah saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.