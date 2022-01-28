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İSTANBUL

Meteorolojiden sevindirici haber: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor

Meteoroloji'nin verilerine göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde artacak, Marmara'da ise mevsim normallerinde seyredecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden sevindirici haber: Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor
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Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor. Yarın ve hafta sonu hava sıcaklığı artacak. Batı'da mevsim normallerine yaklaşacak. İstanbul'da ise kar beklenmiyor.

MGM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 29 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, Marmara'da mevsim normalleri civarında olacağı ve diğer yerlerde de mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için 'çığ' uyarısı yaptı. İşte o iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Malatya, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Hakkari için ise kar uyarısı yapıldı.
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Soğuk hava, kar yağışı, fırtına ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyaran yetkililer, soğuk kış günlerinde uyulmak üzere bazı önerilerde bulunuyor.
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Vücudu sıcak tutacak giysilerin tercih edilmesinin, açık alanlarda uzun süreli kalmamaya özen gösterilmesinin istendiği \"tavsiyeler\" başlıklı açıklamada, kayarak düşme tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Sarkan elektrik tellerinden uzak durulması ve dokunulmamasının önerildiği açıklamada, \"Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, seyahat etmeyin\" ifadesi kullanıldı.
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Özellikle sürücülerin daha dikkatli olmasının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
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\"Aracınızda, kar lastikleri, zincir, çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. Trafikteyseniz özellikle de büyük araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde beklemelisiniz.
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Trafik sınırlamalarına mutlaka uyunuz. Donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yollar ıslakmış gibi görünür, gerçekteyse, yol 'siyah buz' olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplanır.
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Siyah buz, her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır.
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Yollar temizlendi diye gaza basmayın. Özellikle köprü ve rampalar siyah buz tuzağıdır.\"
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike
Yurt genelinde günlerdir süren yoğun kar yağışı bazı bölgelerde etkisini yitirse de zorlu kış şartları devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları yer yer devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 il için önemli uyarı geldi. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine de dikkat çekildi.


Meteorolojiden sevindirici haber

Meteorolojiden
sevindirici haber

Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor.
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