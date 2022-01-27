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ANKARA

Meteorolojiden yurdun doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun doğu bölgelerindeki çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden yurdun doğu bölgeleri için çığ uyarısı
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Meteorolojiden yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulunması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Erzurum'da çığ düştü: 2 kişi kar altında kaldı
GÜNDEM
Erzurum'da çığ düştü: 2 kişi kar altında kaldı

Dev kayalar yuvarlandı: İstanbul-Zonguldak yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
FOTOĞRAF 13
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Heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi.
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Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.
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Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
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Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
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Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.
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Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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Dev kayalar yuvarlandı: İstanbul-Zonguldak yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Zonguldak- İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.
İlk kez denendi

İlk kez denendi

​Dışa bağımlılığı sıfıra indirecek.
İtalyadanTürkiye kararı

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Erzurumda çığ düştü

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