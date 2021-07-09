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İSTANBUL

Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu iken başta Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir ve Konya olmak üzere çok sayıda ilde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Meteorolojinin 9 Temmuz hava raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Japonya heyelan, sel ve taşkınlarla mücadele ediyor
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Japonya heyelan, sel ve taşkınlarla mücadele ediyor
Japonya'nın Hiroshima eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, birçok bölgede sel baskınlarına neden oldu. Tenjo Nehri'nin taştığı bildirilirken, bölgede yaşayan 8 bin 200 kişiye acil durum uyarısı yapıldı.

Bir kentte iki mevsim: İçerisi eksi 5 dışarısı 40 derece
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Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm kentinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler, denize akın ediyor.
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Soğukluğun yaz kış eksi 5 derece olduğunu söyleyen işletme müdürü Murat Selek, Dışarıdaki sıcağı burada hissetmek mümkün değil. Turistlere içeri girmeden önce mont veriyoruz. İçerde bulunan buzdan heykeller oldukça ilgi çekiyor. Kayak pistlerimiz bot üzerinde kayıp eğlenen turistlerle dolup taşıyor. Kış aylarında dağda kayak yapanlar, yaz gününde burada kayarak eğleniyor ifadelerini kullandı.
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Bir kentte iki mevsim: İçerisi eksi 5 dışarısı 40 derece
Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazıları ise kentte özel hazırlanan kar dünyasında eksi 5 derecede kar topu oynayıp, botla kayarak serinlemeye çalıştı.


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