Meteorolojiden çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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FOTOĞRAF 7 Geçtiğimiz cumartesi günü ülkenin Shizuoka eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Japonya’da yağış bu kez Hiroshima eyaletini vurdu. Mihara şehri başta olmak üzere eyaletin farklı kesimlerinde görülen şiddetli yağış nedeniyle Tenjo Nehri ve bölgedeki birçok akarsuda taşkınlar yaşandı. Su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan 8 bin 200 kişiye en üst düzey acil durum uyarısı yapılırken, yerel otoriteler halkı olası tahliye çağrılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Şiddetli yağış Mihara şehrinde sele neden olurken, bölgedeki bir tren yolunun da sular altında kaldığı kameralara yansıdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Japonya’da yaşanan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve heyelan felaketinin ardından Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, 130 ev zarar görmüştü. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede kesin olarak kaç afetzedenin enkaz altında kaldığı tespit edilememişti. Olumsuz hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığı kamuoyuna yansımıştı. Japonya heyelan, sel ve taşkınlarla mücadele ediyor Japonya'nın Hiroshima eyaletinde etkili olan şiddetli yağış, birçok bölgede sel baskınlarına neden oldu. Tenjo Nehri'nin taştığı bildirilirken, bölgede yaşayan 8 bin 200 kişiye acil durum uyarısı yapıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Kentte hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm kentinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler, denize akın ediyor. Yerli ve yabancı tatilciler, denizde ve havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Bunaltan sıcaklarda farklı eğlence arayanlar, deniz ve su parklarını yeterli bulmayanlar, Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar dünyasında serinlemeyi tercih etti. Eksi 5 derecede özel montlarla kar odasına girenler, botla kayıp, kar topu oynayarak buzdan yapılmış heykellerin yanında fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Konya'dan tatil için ailesiyle birlikte gelen Osman Olgun, Dışarıda 40 derece sıcak var. Biz burada eksi 5 derecede montla, karda kaymanın keyfini çıkarıyoruz. Çocuklarım ile birlikte geldim. Onlar eğlenirken ben de buzdan heykelleri inceledim dedi. Osman Olgun'un kızı Ayşe Olgun da sıcaktan bunaldığını anlatarak, Burada üşüdüm. Ama çok eğleniyorum. Yaz ortasında buz üzerinde kaymanın tadını çıkardım diye konuştu. Soğukluğun yaz kış eksi 5 derece olduğunu söyleyen işletme müdürü Murat Selek, Dışarıdaki sıcağı burada hissetmek mümkün değil. Turistlere içeri girmeden önce mont veriyoruz. İçerde bulunan buzdan heykeller oldukça ilgi çekiyor. Kayak pistlerimiz bot üzerinde kayıp eğlenen turistlerle dolup taşıyor. Kış aylarında dağda kayak yapanlar, yaz gününde burada kayarak eğleniyor ifadelerini kullandı. Bir kentte iki mevsim: İçerisi eksi 5 dışarısı 40 derece Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Bazıları ise kentte özel hazırlanan kar dünyasında eksi 5 derecede kar topu oynayıp, botla kayarak serinlemeye çalıştı. BiP'te paylaş

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