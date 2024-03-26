Meteorolojinin fırtına uyarısı sonrası yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

Kentte saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Fırtına uyarısı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak barınaklarda beklemeye başladı. Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.