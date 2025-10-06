Meydanlardan Gazze’ye selam: Bu isyan İsrail'i boğacak

Sumud Filosu'nun alevlendirdiği İsrail'e karşı tepkiler küresel intifadaya dönüştü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, ABD ve İsveç başta olmak üzere, dünyanın dörtbir yanında meydanlara ve sokaklara çıkan vicdan sahibi yüz binler, soykırımcı İsrail'i protesto etti. Türkiye'de de Filistin'e destek için 81 ilde "Özgürlüğe Yürüyoruz" eylemleri düzenlendi. İstanbul’da, Ayasofya önünde başlayıp Eminönü'nde sona eren yürüyüşte, on binlerce İstanbullu, "Nehirden denize özgür Filistin", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı.
Türkiye, Gazze'ye destek için ayağa kalktı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Filistin'e Destek Platformu'nca, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı durmak ve ablukayı delmek amacıyla yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek için 81 ilde yürüyüş düzenlendi.
AYASOFYA’DAN EMİNÖNÜ'NE YÜRÜYÜŞ
İstanbul’daki etkinlikler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde başladı. On birlerce katılımcı, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Filistin halkı yalnız değildir", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'ye selam direnişe devam" sloganlarını attı. Eminönü'nde bulunan Yeni Cami Meydanı'na yürüyen İstanbullular, Gazze'ye saldıran İsrail'i protesto etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Filistin'e Destek Platformu Dönem Başkanı Mehmet Güney, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Ann Wright, Gazzeli aktivist Dr. Enver Atallah da katıldı.
FİLİSTİN İNSANLIK DAVASIDIR
Burada konuşan HAK-İŞ Başkanı Arslan, tüm dünyada meydanların Gazze için dolduğunu belirterek, yeryüzünde insanlık koalisyonunun kurulduğunu söyledi. Gelinen aşamada Filistin'in artık Müslüman ülkelerin davası olmaktan çıktığını dile getiren Arslan, "Filistin davası insanlık davasıdır. Gazze bir insanlık meselesidir bundan sonra. Filistin konusunda artık bütün dünyada ortak bir anlayış gerçekleşti. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.
BU SAVAŞ HAK İLE BATILIN
Yürüyüşe katılan Gazzeli aktivist Dr. Enver Atallah ise Türkiye'nin her zaman Filistin'i desteklediğini kaydetti. Atallah, “Bu savaş Hamas ile İsrail arasındaki bir savaş değildir. Bu savaş hak ile batıl savaşıdır. Bu mesele Müslümanların davasıdır. Bunun için biz Filistinliler olarak sadece Gazze'yi değil, Mescid-i Aksa'yı değil, ümmetin onurunu savunuyoruz. Bu anlamda bedel ödedik, ödemeye de hazırız” diye konuştu.
YOLCULUĞUMUZ SÜRECEK
Küresel Sumud Filosu'nda da yer alan ABD'li aktivist Wright da İsrail ablukasını kırmak için yola çıktıklarını söyledi. Wright, “Sadece bu hafta Küresel Sumud Filosu 39 gemiyle tekrardan ablukayı kırmak için yola çıktı. Şimdi onlarca gemi yeniden yola çıktı ve ablukayı kırmak için Gazze'ye gidiyorlar. Siz bu gemileri çok iyi biliyorsunuz. Bunlardan birisi İstanbul'da zamanında durmuş olan vicdan gemisi ve bu filonun baş gemilerinden biri. Biz, ablukayı kırana kadar bu 10 gemi ve daha fazlasıyla da Gazze'ye gitmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Nöbetin perşembe gününe kadar devam edeceği öğrenildi.