Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İstanbul Valiliğinden Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmamaktadır'

İstanbul Valiliğinden Küresel Sumud Filosu üyesine gözaltı iddiasına ilişkin açıklama: 'Gerçeği yansıtmamaktadır'

12:145/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bazı sosyal medya hesaplarında Küresel Sumud Filosu'nda bulunan bir kişinin İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.
Bazı sosyal medya hesaplarında Küresel Sumud Filosu'nda bulunan bir kişinin İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, Küresel Sumud Filosu'na katılıp, kafileyle Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında Sumud Filosu'na katılan vatandaşlardan E.Ö'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığına" ilişkin bazı iddiaların paylaşıldığını belirtti.



Bu iddiaların tümüyle asılsız olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sumud Filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VIP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VIP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı ve benzeri şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır."


#Gözaltı
#İstanbul Valiliği
#Küresel Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİNİN YENİ ZAM ORANI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya zamlı tablo oluştu: En düşük 16.881, 17.500, 19.000 TL alanlar...