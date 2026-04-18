MHP 3 il teşkilatını daha feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatlarının feshedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti: “MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. MHP Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır. MHP Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır.” MHP'de daha önce de İstanbul, Kars, Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmişti.