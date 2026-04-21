MHP Ardahan İl Teşkilatını da feshetti: Yeni başkan belli oldu

16:4721/04/2026, Salı
MHP'de, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının ardından Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale, Muğla ve Bolu İl Teşkilatları feshedilmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini duyurarak, il başkanlığı görevine Sevim Köseliören’in atandığını açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada,
"Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır"
ifadesini kullandı.

