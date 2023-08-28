MHP Genel Başkanı Bahçeli Nevşehir'deki arsayı bağışlamıştı: Temeli 2 Eylül'de atılacak

"Anadolu'yu Türk-İslam irfanıyla imar eden Hünkar Hacı Bektaş Veli'ye vefa borcumuzu ödemek üzere, Bilge Lider'in vakfettiği arazide, Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi'nin temelini atmak için son hazırlıklarımızı yapıyoruz.