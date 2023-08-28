MHP Genel Başkanı Bahçeli Nevşehir'deki arsayı bağışlamıştı: Temeli 2 Eylül'de atılacak

Bahçeli'nin bağışladığı Nevşehir'deki arsaya yapılacak cemevinin temeli 2 Eylül'de atılacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım külliyenin yapılacağı araziye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, "Yesevi Ata'nın irşad erlerinin izinde, Nevşehir Hacıbektaş'tayız." ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:
Şehirler fetheden alplerin ardında, Asya'dan Anadolu'yu, ilmek ilmek işleyerek Türk'e yurt kılan tüm dervişlerimizin, dedelerimizin, babalarımızın aziz ve pak hatıraları için Türk'e sevdalı, İslam'a meftun tüm kardeşlerimizi 2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te temel atma törenimize bekliyoruz."