Gündem MHP lideri Bahçeliden Anadolu Ajansına ilişkin baskın açıklaması Türkiyeden özür dilemeli
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na ilişkin baskın açıklaması: Türkiye'den özür dilemeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “4 AA çalışanının gözaltına alınmasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur” dedi. Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını serbest bırakması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Türkiye’den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 4 AA çalışanının gözaltına alınmasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temelinin olmadığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

Mısır polisi 14 Ocak 2020 akşamında Anadolu Ajansı’nın Kahire Ofisi’ne baskın düzenlemiş, biri Türk vatandaşı olmak üzere dört çalışanı hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına almıştır. Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur.

Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı
DÜNYA
Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi: 1'i Türk 4 çalışan gözaltına alındı

Türkiye'den özür dilenmeli

Bölgesel işbirliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde Anadolu Ajansı’nın Kahire Ofisi’ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye’ye çok net hakaret ve husumettir. Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz’de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte, Libya’da Hafter’in, İdlib’te Esad’ın, Mısır’da Sisi’nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mısır makamlarının düşmanca uygulamalarını kınıyoruz
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mısır makamlarının düşmanca uygulamalarını kınıyoruz

Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye’den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır’ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki lider, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar.
TSK ve MİTtenortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Irak'ın kuzeyinde ​6 PKK'lı terörist öldürüldü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş 'Sergen Yalçın' kararı.
Esed kana doymuyor

Esed kana doymuyor

İlk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Yasak kalktı

Yasak kalktı

​Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

​Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına atadı.

Eski Yargıtay<br>üyesine 17 yıl hapis

Eski Yargıtay
üyesine 17 yıl hapis

​FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın cezası belli oldu.
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.
Manisa'da<br>Volkswagen uyarısı

Manisa'da
Volkswagen uyarısı

İş vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalıştılar.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
Ateşkese<br>BAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.
Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Çavuşoğlu'ndan SETA'da düzenlenen panelde önemli açıklamalar.
TRT Almanca'nın<br>adı bile yetti

TRT Almanca'nın
adı bile yetti

​Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti.
Hayat kurtaracak mekanizma!

Hayat kurtaracak mekanizma!

Türkiye'de liseli gençler Avustralya yangını için kolları sıvadı.
Suçu değişti<br>cezası değişmedi

Suçu değişti
cezası değişmedi

Seri katil ​Atalay Filiz'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi.
Abdest alırken<br>görenler şaşırıyor

Abdest alırken
görenler şaşırıyor

İmam hatiplilerin müzik grubu dinleyenleri mest ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.