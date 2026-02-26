Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı doğum günü hediyesi

13:5426/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
MHP lideri Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP lideri Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı. Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü özel 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hazırlattı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü kutladı.

Bahçeli, Erdoğan'ın doğum gününü özel 72 gülden oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür hazırlattı. Haritada Allah (C.C.) lafzı, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) ve 4 halifenin ismi ile Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

ZİRKON TAŞLARLA İŞLENDİ

Konuya ilişkin MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül'den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.



#devlet bahçeli
#erdoğan
#doğum günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat bugün oynanacak Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları