MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da “Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni”nde konuştu.





MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Kudüs'ün fethi yakındır Gündem / Ankara





Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır.





Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.





Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz.





MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Kudüs'ün fethi yakındır Gündem / Ankara





"Sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız"

Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları boza dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.





Siyaset insanın hayat hikayesi sistemleştiren ilişki kümesidir. Siyaset bir mecburiyettir. Doğru siyaset parlak geleceğin anahtarıdır.





MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: Kudüs'ün fethi yakındır Gündem / Ankara





"Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir"

Suriye’de yeni bir gerçeklik başlamıştır. Siyasetin dengeli olması Suriye halkı için yegane dileğimizdir. Siyasi ve toprak birliğinin olması, iç barışın olması ihmal edilemez ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye’nin paylaşacak pek çok tecrübesinin olduğu da gerçektir.





Sedneya Hapishanesi’nde insani felaketler içimizi titretmiştir. Masumların hesabı katil Esed'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak, Lahey Adalet Divanında, cani Netanyahu ile en yakın sürede yargılanmalıdır. 54 yıllık Esed zilleti sona erdi.





CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP’nin siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. Matemden gözlerinin feri sönmüştür. Moskova’ya giderek Esed’la kucaklaşması hasretini gidermesi mümkündür.





Yanı başımızda yeni siyasal sistem kurulacaktır. Bunu kuracak olan Suriyelilerdir. Suriye toprakları terörden arındırılmalı. Silahlarını geçici yönetime devretmeliler. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Suriye'de PKK/YPG'ye yer olmamalı.



