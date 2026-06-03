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MHP lideri Bahçeli'ye Çorum FK forması hediye edildi

MHP lideri Bahçeli'ye Çorum FK forması hediye edildi

22:113/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bahçeli, Çorum FK’yi başarısından dolayı tebrik etti.
Bahçeli, Çorum FK’yi başarısından dolayı tebrik etti.

Çorum heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bahçeli’ye şehrin spor tarihindeki en büyük başarılarından birine imza atarak Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nin forması takdim edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Çorum heyeti, Süper Lig’e yükselen Çorum FK forması takdim etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bahçeli’ye kentin spor tarihindeki en büyük başarılarından birine imza atarak Süper Lig’e yükselen Çorum FK’nin forması takdim edildi.

Bahçeli, Çorum FK’yi başarısından dolayı tebrik etti.



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