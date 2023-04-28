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MHP'li Şahin'den Tunç Soyer'e 'yangın' çıkışı: Neden geç kalındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Narlıdere’de meydana gelen ve 7 vatandaşın yaralandığı büyük yangında İzmir İtfaiyesi ekiplerinin geç kaldığını iddia etti. Şahin, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi? Kamuoyuna açıklama yapılmasını istiyoruz” dedi.

17:24 . 28/04/2023 الجمعة
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Veysel Şahin - Tunç Soyer

Veysel Şahin - Tunç Soyer

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Narlıdere'de bulunan bir sitede meydana gelen yangınla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yangında itfaiye ekiplerinin geç kaldığını belirten Şahin Ege'de Son Söz'e şunları söyledi:
"İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye daire başkanlığının Narlıdere'de bulunan yerleşkesine 150 metre uzağında bir bölgede yangın çıkıyor. Düşünün ki yangın biterek sönüyor. Yanacak bir şey kalmadığı için sönüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi? Kamuoyuna açıklama yapılmasını istiyoruz. Binada sabotaj mı var. Hızlı şekilde yanacak bir yapısı yok. Ağaç kaplama ama o kadar büyük hızda yayılacak, bitecek bir durumu da yoktu. Bir vatandaş olarak durumu merak ediyorum."



İzmir'de lüks sitedeki yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir'de lüks sitedeki yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, havanın aydınlanmasıyla zarar da ortaya çıktı.  Yangın dün akşam saat 22.00 sıralarında 4 blok 168 daireli lüks sitenin 3?üncü bloğunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının ardından sitedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Alevlerin bloğu sarması üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar ve Orman Bölge Müdürlüğü?ne bağlı araçlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Karadan müdahalenin yanı sıra gece saatlerinde yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Öte yandan bölgede toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi de görevlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek bilgi aldı.  Can kaybının yaşanmadığı yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişinin de ayağı burkuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan vatandaşların hayatı tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitede yangın 7 saatin ardından diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı. Alevlere teslim olan 3'üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının ilk çıkış nedeni elektrik kontağı olarak belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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