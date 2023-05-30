MHP'li Yalçın'dan seçim mesajı: Türk seçmeni dünyaya demokrasi dersi verdi

Toplumsal bilinç ve kararlığın eseri olan bu tablo, milletimizin demokrasiye olan inancının ve bağlılığının çarpıcı bir göstergesi olmuştur. İkinci tur seçimin sonuçları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesinin milletimizce korunduğunu ortaya koymuştur. İkinci tur; demokrasi tarihimizde bir ilk olduğu kadar, erkler uyumunun sağlığı açısından tarihi bir eşik olmuştur. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle birlikte parlamenter sisteme dönüş yolu bizzat millet iradesiyle kapatılmıştır. Demokrasimizin başaktörü, siyasi mücadelelerimizin başhakemi bir kez daha sahne almış; Türk milleti son sözünü söylemiştir"