Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybetti: Hastaneden hala ses yok

Mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybetti: Hastaneden hala ses yok

15:5128/08/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybetti: Hastaneden hala ses yok
Mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybetti: Hastaneden hala ses yok

Adana’da Özel Altınkoza Hastanesi’nde mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybeden güzellik uzmanı çalışanı genç kadın Çiğdem Bulut, toprağa verildi. Hastane yönetiminin konuyla ilgili açıklama yapmaması dikkat çekti.

Irak’ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana’ya geldi. Cenazede midesinden rahatsızlanınca gittiği Özel Altınkoza Hastanesi’nde doktor tarafından mide fıtığı teşhisi konuldu. Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos’ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Hastanede 18 Ağustos’ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut’un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı.


Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini iddia eden yakınları, Bulut’un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos’ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyat sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.


Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsinin ardından genç kadının cenazesi morgdan alındı. Kadının cenazesi Yüreğir ilçesine bağlı Yukarıçiçekli Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Bulut’un yakınlarından biri "Ben onu sağlam bırakmıştım. O hastaneye gitme dedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aile, hastane ve doktorun ihmali olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



#Çiğdem Bulut
#Ameliyat
#Mide ameliyatı
#Özel Altınkoza Hastanesi
#Adana
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Tersanesi Komutanlığı nerede ve nasıl gidilir?