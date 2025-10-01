Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Midyat Adalet Sarayı binası yıl sonunda hizmete girecek

Midyat Adalet Sarayı binası yıl sonunda hizmete girecek

10:531/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Midyat Adalet Sarayı
Midyat Adalet Sarayı

Mardin’in Midyat ilçesinde yapımına başlanan adalet sarayı binasının, yılsonu tamamlanarak hizmete gireceği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı tarafından ilçenin mimarisine uygun olarak yapılan adalet sarayı kompleksi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda inşa edilen proje, 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanarak hizmete açılacak. İki defa ihalesi yapılan ve yapımı uzun süredir geciken Midyat Adalet Sarayı binasının yapımı, son müteahhit firma ile hız kazandı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in girişimleriyle Adalet Bakanlığı nezdinde başlatılan projenin yılsonunda tamamlanması bekleniyor.


Şehrin en işlek ve merkezi noktasında konumlanan adalet sarayı, 8 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. Akıllı bina teknolojisiyle tasarlanan proje, hakim ve savcıların, vatandaşlara daha etkin ve adil yargı hizmeti sunmasını sağlayacak.




#mardin
#midyat
#adalet sarayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı