Midyat Adalet Sarayı binası yıl sonunda hizmete girecek

Adalet Bakanlığı tarafından ilçenin mimarisine uygun olarak yapılan adalet sarayı kompleksi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Seyitler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda inşa edilen proje, 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanarak hizmete açılacak. İki defa ihalesi yapılan ve yapımı uzun süredir geciken Midyat Adalet Sarayı binasının yapımı, son müteahhit firma ile hız kazandı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in girişimleriyle Adalet Bakanlığı nezdinde başlatılan projenin yılsonunda tamamlanması bekleniyor.