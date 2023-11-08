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Midyat Kaymakamlığı’na saldıracaktı

Siirt’teki Yenimahalle Polis Merkezi’ne yönelik eylem için keşif yaparken yakalanan PKK’lı terörist Beritan Beştaş’ın ilk hedefinin Midyat Kaymakamlığı olduğu ortaya çıktı. Terörist, sırt çantasında bir Kalaşnikof tüfek ve iki el bombasıyla yakalanmıştı.

Şahin Şen
04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:14 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
PKK’lı terörist Beritan Beştaş’ın ilk hedefinin Midyat Kaymakamlığı olduğu ortaya çıktı.

PKK’lı terörist Beritan Beştaş’ın ilk hedefinin Midyat Kaymakamlığı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin başarılı operasyonlarıyla ağır darbe alan PKK, örgüt içindeki dağılmayı engellemek için sansasyonel eylem için hazırlığa başladı. Sözde üst düzey yöneticilerin talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarına terör saldırısı yapmak için eğitilerek Türkiye’ye gönderilen örgüt militanları, güvenlik güçlerince yakalanıyor. 10 Ekim’de Siirt’te Yenimahalle Polis Merkezi’ne yönelik eylem öncesi keşif yaparken yakalanan PKK’lı terörist Beritan Beştaş’ın ilk hedefinin Mardin Midyat Kaymakamlığı olduğu ortaya çıktı.

KIRSALDA BEŞ GÜN

Sırt çantasında bir kalaşnikov silah ve iki el bombası ile örgütsel dokümanlar ele geçilen PKK’lı teröristin geçtiğimiz nisanda Midyat kırsalında beş gün konakladığı tespit edildi. Teröristin Midyat Kaymakamlığı çevresinde beş gün için keşif yaptığı ve edindiği bilgileri kuzey Irak’taki sözde yöneticilerle paylaştığı belirlendi. Kaymakamlığın yüksek güvenlikle korunması nedeniyle sözde üst yönetimin talimatıyla eylemden vazgeçtiği belirlendi.

HÜCRE EVİNDE BEKLEDİ

Teröristin başka bir eylem planlamak için hücre evinde beklemeye başladığı, sonrasında gelen talimatla toplu taşıma araçlarıyla önce Şırnak İdil’e, oradan Mardin Midyat’a, Midyat’tan otobüsle Batman’a ve son olarak da eylem için talimat verilen Siirt’e gelmişti. Teröristin gece konaklamak için taziye evleri, apartman bahçeleri ve çocuk parkları gibi yerleri tercih ettiği ifade edildi.




#PKK
#Saldırı
#Midyat
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