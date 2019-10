Mikrobiyoloji Uzmanı Taşkınoğlu: 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir' Mikrobiyoloji Uzmanı Taşkınoğlu: 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir' Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, olası bir deprem sonrası salgın hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. Taşkınoğlu, "Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2019, 10:34 Son Güncelleme: 05 Ekim 2019, 10:50 DHA