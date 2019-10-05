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ANKARA

Mikrobiyoloji Uzmanı Taşkınoğlu: 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir'

Mikrobiyoloji Uzmanı Taşkınoğlu: 'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir'

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, olası bir deprem sonrası salgın hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. Taşkınoğlu, "Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Olası bir deprem sonrası salgın hastalıkların ortaya çıkabileceği belirtildi.
Olası bir deprem sonrası salgın hastalıkların ortaya çıkabileceği belirtildi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, olası bir deprem sonrası yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti.

"Binalardan kalkan tozlar enfeksiyonlara neden olacak"

Dr. Taşkınoğlu, yıkılan binalardan kalkan tozların arasında sıkışmış mantar sporlarının solunduğunda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olacağını belirtti.

Toplu halde yaşanması gereken bir durumda kişilerin birbirine solunum yolu enfeksiyonlarını geçireceğini ifade eden Dr. Taşkınoğlu, "Grip, tüberküloz hatta menenjit gibi solunum yoluyla bulaşan bütün hastalıkları birbirimize geçirme riski taşıyacağız. Ayrıca aşılama ile korunabileceğimiz kızamık, kabakulak gibi hastalıklara karşı çocuklarımız açık olacaklar. Biz aşılamanın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir afet durumunda aşılanmamış çocuklarda neler göreceğimizi bilmiyoruz. O yüzden onları çok iyi korumak için aşılamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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"Kanalizasyon suyu içme suyumuza karışabilir"

  • Dr. Taşkınoğlu, temiz su ve yiyeceğe ulaşma sıkıntısının da yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu durumda ishal salgınları ortaya çıkacak. Norovirüs, Hepatit A, Salmonella ve Shigella virüsü karşımıza çıkabilir. Kanalizasyon suyu ile bizim içme suyumuz karışabilir. Bunların ne kadar korunduğundan emin olmamız gerekiyor. Temiz su kaynaklarının ne kadar sağlam kalacağını bilmiyoruz. Temiz su sıkıntısı yaşarsak, nasıl bir enfeksiyonla başa çıkmamız gerektiğini de öngöremiyoruz" diye konuştu.

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"Temiz su kaynakları sağlıklı bir yerde depolanmalı"

Depremin hangi tarihte yaşanacağının da önemli olduğunu kaydeden Dr. Taşkınoğlu, kış mevsiminde olursa grip salgınlarının, yaz mevsiminde gerçekleşirse içme sularına karışan kanalizasyon suları nedeniyle ciddi ishal salgınlarıyla karşılaşma durumunun olduğunu söyledi.

Bu duruma karşı temiz su kaynaklarının sağlıklı bir yerde depolandığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Taşkınoğlu, "Ayrıca sağlık açısından baktığım zaman oluşturulan deprem çantalarında öncelikle her seferinde yenilememiz gereken temiz su bulundurmalıyız. Yıkılan binalardan kalkan tozlara maruz kalacağımız ve onlardan kendimizi korumamız için maskeye ihtiyacımız olacaktır. Aynı zamanda toplu alanlarda yaşamak zorunda kaldığımızda birbirimize enfeksiyon bulaştırmamamız için yine maskeye ihtiyaç duyacağız. Bu anlamda da çocuklarımızı aşılatmamız çok önemlidir. Özellikle kızamık, tüberküloz ve Hepatit açısından çocuklarımızın aşılandığından emin olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. "

1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı
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Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.
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Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi.
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Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı.
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GÜÇLENDİRME YAPILDI: Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı.
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AFAD SORUNCA YIKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı ve yıkılmasının unutulduğu tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi.
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BİNA SAKİNLERİ ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ: Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı.
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Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi.
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MÜHRÜ KIRIP OTURMAYA DEVAM ETTİLER: Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi.
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TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL: İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik...
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KENDİLERİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK: Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.”
1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı
Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, "AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik" dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

"Enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir"

Dünya genelinde meydana gelmiş depremlere ilişkin bir istatistiğin var olduğunu ifade eden Dr. Taşkınoğlu, "Akut solunum yolu enfeksiyonunu en çok 65 yaş üstü bireylerde ve 5 yaş altındaki çocuklarda görüyoruz. 5 yaş altındaki çocuklarda yüzde 20 oranından ölümle sonuçlanıyor. Yüzde 40 oranında da ishale neden olan enfeksiyonlar ile hayatını kaybediyor.

Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
FOTOĞRAF 27
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.
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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
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Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.
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İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.
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Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.


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