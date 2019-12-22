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POLİTİKA

Militan avukat

Saklandığı adreste yakalanan DHKP-C'li Oya Aslan'ın, örgütün avukat yapılanmasında yer aldığı ve DHKP-C'nin memur sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Dava kapsamında ifade veren gizli tanık Güneş, “Avukatlar örgüt içinde yasal militan gibi çalışır. Aslan da böyleydi” dedi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Oya Aslan
Oya Aslan

Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'li elebaşı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan DHKP/C'li Oya Aslan'ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli’de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hücreevine düzenlenen operasyonda Aslan, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C'li Yüksel Doğan'la birlikte geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Örgüt içinde “Onur” kod adını kullanan Aslan’ın DHKP-C’nin Genel Komite Üst Grup içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün avukat yapılanmasının önemli isimlerinden olduğu tespit edildi. Dava dosyasına göre örgütün kuryelerinden biri olan Oya Aslan’ın, ayrıca örgütün memur yapılanmasının da genel sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Halkın Hukuk Bürosu içerisinde de faaliyet gösteren Av. Oya Aslan'ın, örgüt sempatizanlarına açılan davaları takip ettiği belirlendi.

SURİYE'DEKİ SİLAHLI KAMPLARA GİDERDİ

  • Dava kapsamında tanık olarak dinlenen Berk Ercan, Aslan'ın yurtdışından Halk Cephesi’ne gelen talimatlar doğrultusunda Sur, Cizre, Rehyanlı ve Soma gibi yerlerde terör, doğal afet, iş kazaları konularında oluşturulan heyetlerde bulunduğu bilgisini verdi. Aslan hakkında ifade veren Ceyhun Bay ise gözaltına alındığı ve tutuklandığı süre içinde Aslan’ın kendisine “açlık grevi, imza atmama, direnme, parmak izi vermeme” gibi konularda uyarıda bulunduğunu söyledi. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık Güneş ise şunları anlattı: “Avukatlar yasal militan gibi çalışır, bazen savaşçıya talimatı getirir, bazense eylem gerçekleştiren savaşçıyı saklar ve yurtdışına çıkarırlar. Aslan’ın legal ve illegal yollardan yurtdışına giriş-çıkış yaptığını biliyorum. DHKP-C'nin Suriye'deki silahlı eğitim kampına gittiğini biliyorum. Seminerlerde Suriye, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi ülkelere giriş-çıkış yaptığını, Almanya'daki tutuklularla görüştüğünü söyledi.”

Cebinden örgüt avukatları çıktı
GÜNDEM
Cebinden örgüt avukatları çıktı
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