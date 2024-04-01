Millet ittifakı CHP’de devam etti

31 Mart seçimlerinde CHP yüzde 37,1 oy aldı. Bir önceki yerel seçime göre oyunu yüzde 7 artıran CHP, 2019’da 11 büyükşehir 10 il belediyesi kazanırken bu seçimde 15 büyükşehir kazandı. CHP 21 ilde ise birinci parti oldu. DEM Parti ile CHP arasında kurulan kent uzlaşısı, CHP’nin istediği şekilde sonuçlandı. CHP'nin, DEM Parti ile kent uzlaşısı kurduğu seçim çevrelerinde oy oranı yükseldi. CHP Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeniden seçimleri kazandı. CHP İstanbul’da yüzde 50,7, Ankara’da 59,1, İzmir’de yüzde 48,4 oy aldı.

DEM oyları CHP’ye

DEM Parti dünkü seçimde CHP ile yürüdü. Mart 2019 seçimlerinde o dönemki ismiyle HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday göstermeyip Millet İttifakı adaylarını desteklerken, dünkü seçimde DEM Parti kendi adayları yerine CHP'nin adaylarına dolaylı destek verdi. DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olan Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, geçerli oyların yüzde 1,9'unu aldı. Oysa 2023 genel seçimlerinde DEM Parti öncülü Yeşil Sol Parti liderliğindeki Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 12,22 ile kentte ittifaklar bazında üçüncü olmuştu.

HDP adıyla 2019 yılında Batman, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Siirt ve Van olmak üzere 8 ili kazanan DEM Parti, dün bu 8 ile Tunceli ve Ağrı’yı da ekledi. Kürt seçmenin görece az olduğu Ankara’da cezaevindeki Gültan Kışanak'ı aday gösteren DEM Parti, CHP’nin adayı Mansur Yavaş'a dolaylı destek vermişti. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Burdur gibi illerde 2019’da aday göstermeyip direkt Millet İttifakı'nı destekleyen DEM Parti, bu seçimde ise bu illerde göstermelik adayları öne çıkardı.

İTTİFAKIN ADI UZLAŞI

Sadece doğu illerinde kendi adaylarını destekleyen DEM Parti, seçmenlerine CHP’nin desteklenmesi yönünde talimat verildi. Kent uzlaşısı yapılan İstanbul Esenyurt’ta CHP'nin adayı yüzde 51 ol aydı. DEM Parti’nin göstermelik aday çıkardığı Ankara Çankaya'daki örtülü ittifakta oylarda istenen artış sağlanamadı. Ankara Yenimahalle'de ise CHP’nin oyu yüzde 64'e yükseldi. CHP’nin oyları yine Polatlı'da 47,7'ye, Bala'da ise yüzde 37'ye çıktı. Bu durum DEM’in CHP listelerinden belediye meclislerine girmesini sağladı. Seçim öncesinde DEM Partili isimler İstanbul’da 22 ilçede CHP listelerinden seçime girdiğini ifade etmişti.

11 il el değiştirdi

CHP, Adana’da yüzde 47,2 oy ile CHP’li Zeydan Karalar seçimi kazanırken, Antalya’da ise Muhittin Böcek 48,72 oy ile birinci oldu. DEM Parti ile kent uzlaşısı yapılan yerlerden biri olan Mersin’de Vahap Seçer yüzde 58,84’le yeniden kazandı.

EGE’DE AYNI TABLO

Muğla’da değişime giden CHP Ahmet Aras’la yüzde 55,95 oranında oy aldı. Aydın’da Özlem Çerçioğlu yüzde 50,76 ile yeniden seçildi. Bir dönem önce MHP’de olan Özgür Özel’in memleketi Manisa’da da CHP kazandı. Manisa’da Ferdi Zeyrek yüzde 56,98’le birinci çıktı. AK Parti’den CHP’ye geçen Denizli’de ise Nuri Çavuşoğlu yüzde 46,70 oy aldı.

BURSA CHP’YE GEÇTİ

CHP’nin hanesine eklediği illerden biri de Bursa oldu. Bursa’da Mustafa Bozbey yüzde 47,65 ile kazandı. Balıkesir’de ise Ahmet Akın yüzde 50,44 ile seçimden birinci çıktı. Trakya’da tek büyükşehir belediyesini kazanan CHP’nin adayı Candan Yüceer yüzde 50,45 ile birinci oldu. Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen döneminin ardından yeni adayla seçime giden CHP'de Ayşe Ünlüce yüzde 49,49 oyla kazandı.

CHP 21 ilde birinci parti oldu. Edirne, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Burdur, Bolu, Sinop, Kırşehir, Artvin ve Ardahan’da seçimi yeniden kazandı. Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Amasya, Adıyaman, Giresun, Kırıkkale ve Kilis’te ise yönetimler el değiştirdi.

Beştaş: İmamoğlu’na biz kazandırdık

DEM Parti İBB Adayı Meral Danış Beştaş, oylar sayılırken açıklama yaptı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyların ona ait olmadığını söyleyen Beştaş, “İmamoğlu ‘Bu oylar benimdir’ demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi” dedi. Bu arada Beştaş, oy kullanamadı. Yerel seçim için ikametgah değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için Beştaş dün İstanbul’da oy kullanamadı.











