Millet İttifakı 'Terör operasyonlarını durduracağız' ve 'Öcalan'ı serbest bırakacağız' diyen HDP'ye tek kelime etmedi

Terör operasyonlarını durdurmayı ve terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmayı hedefleyen HDP'ye Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmedi.
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı alarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.
6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, terör operasyonlarının duracağını, kayyum uygulamasına son verileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve Türkiye'nin Suriye ile Irak'ın kuzeyinden çekileceğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu.
Öcalan'ın serbest bırakılması vadedildi
"LGBT'lilerin Meclis'i olacak"
Bildirgede öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
Millet İttifakı'ndan tek bir tepki gelmedi
Terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmayı ve terör operasyonlarını durdurmayı hedefleyen HDP'nin skandal seçim bildirgesine Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmedi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmeyen Millet İttifakı liderlerinin HDP'nin seçim bildirgesine de olumlu baktığı yönünde yorumlar yapıldı.