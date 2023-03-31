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Millet İttifakı 'Terör operasyonlarını durduracağız' ve 'Öcalan'ı serbest bırakacağız' diyen HDP'ye tek kelime etmedi

14 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verecek olan HDP, geçtiğimiz gün seçim bildirgesini açıkladı. HDP'nin skandal bildirgesinde terör operasyonlarının durdurulacağı, terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılacağı, din dersinin kaldırılacağı ve Türkiye'nin Suriye ile Irak'ın kuzeyinden çekileceği ifade edildi. HDP'nin skandal seçim bildirgesine Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmedi. Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmeyen Millet İttifakı liderlerinin HDP'nin seçim bildirgesine de olumlu baktığı yönünde yorumlar yapıldı.

10:40 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Terör operasyonlarını durdurmayı ve terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmayı hedefleyen HDP'ye Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmedi.

Terör operasyonlarını durdurmayı ve terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmayı hedefleyen HDP'ye Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı alarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, terör operasyonlarının duracağını, kayyum uygulamasına son verileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve Türkiye'nin Suriye ile Irak'ın kuzeyinden çekileceğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu.

Öcalan'ın serbest bırakılması vadedildi

Öte yandan
“Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız”
ve “
Umut Hakkını yasal düzenleme haline getireceğiz”
denilerek de isim verilmeden PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması vadedildi.

"LGBT'lilerin Meclis'i olacak"

Bildirgede öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçireceğiz. Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine kavuşturacağız. Toplumsal cinsiyet kaynaklı suçlarda “haksız tahrik indirimi” gibi cezasızlığa neden olan uygulamaları mevzuattan kaldıracağız.
Meclis’i kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ+’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların ve tüm ezilenlerin meclisi yapacağız. Eş başkanlığı siyasetin bütün kademelerinde uygulayacağız.
YÖK’ün kaldırdığı ‘Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi’ni yeniden uygulamaya koyacağız."

Millet İttifakı'ndan tek bir tepki gelmedi

Terörist başı Öcalan'ı serbest bırakmayı ve terör operasyonlarını durdurmayı hedefleyen HDP'nin skandal seçim bildirgesine Millet İttifakı'ndan hiçbir tepki gelmedi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde bir sakınca görmeyen Millet İttifakı liderlerinin HDP'nin seçim bildirgesine de olumlu baktığı yönünde yorumlar yapıldı.




#HDP
#Millet İttifakı
#seçim bildirgesi
1 saat önce
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