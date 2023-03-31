Millet İttifakı 'Terör operasyonlarını durduracağız' ve 'Öcalan'ı serbest bırakacağız' diyen HDP'ye tek kelime etmedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girme kararı aldığını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk" derken, Pervin Buldan da "Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Beyannamede HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu.