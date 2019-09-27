Gündem Milli Amfibi Hücum Gemilerine özel görev Deniz Kuvvetleri depreme hazır
İSTANBUL

Cem Gürdeniz'in İstanbul depremi yorumu

Milli Amfibi Hücum Gemilerine özel görev: Deniz Kuvvetleri depreme hazır

İstanbul'da yaşanan depremin ardından kimi kurumların sürece dair attığı adımlar tartışılmaya devam ediyor. Özellikle GSM şirketlerinin uzun süre hizmet verememesi, beklenen büyük deprem için de soru işaretlerini artırdı. Emekli Amiral Cem Gürdeniz, TSK'nın 'felakete en hazır kurum' olduğunu açıkladı. Gürdeniz, deprem anında milli deniz unsurlarının ne tür görevler üstlenebileceğini anlattı, Yunan Amiral ile Türkiye'nin milli amfibi gemisi için arasında geçen diyaloğu açıkladı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Büyük Marmara Depremi için üretilen senaryolarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin milli amfibi gemileri büyük önem taşıyor.
Büyük Marmara Depremi için üretilen senaryolarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin milli amfibi gemileri büyük önem taşıyor.

İstanbul Silivri merkezli olarak kayıtlara geçen ve 5,8 olarak ölçülen depremin yansımaları sürüyor. Depremin hemen ardından başta GSM şirketleri olmak üzere kimi kurumların krizi yönetememesi büyük depremle önce önemli bir uyarı olarak algılandı.

Telefon hatlarında ciddi sıkıntılar yaşandığı sırada TSK'nın iletişimde en ufak bir kesinti yaşanmadığı bilgisine ulaşan Yenisafak.com, 1999'daki Gölcük Depremi'nde önemli görevler üstlenen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile depremi ve sonrasını konuştu.

TSK depreme en hazır kurumların başında geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depreme en hazır kurumların başında geldiğini anlatan Emekli Amiral Gürdeniz, "Kara Kuvvetleri, harekatının gereği olarak mobilitesi, zırhlı araçları, istihkam birlikleri olan bir kuvvet. Onların böylesine bir felaket anında akla ilk gelen güç olması normal" ifadesini kullandı.

  • İstanbul depremi için en kritik bilgi: Kumburgaz segmenti

Amiral Gürdeniz, Kara Kuvvetleri'nin ardından kendi hakim olduğu Deniz Kuvvetleri'nin depreme hazırlıklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

  • "Deniz Kuvvetleri'nin çok büyük bir felakette en büyük faydası tabi ki amfibi gücüyle olacak. Sahip oldukları çıkarma gemileri bu noktada son derece önemli.
  • Mesela Anadolu Gemisi yapılırken, Yunanlılar dahil toplantılarda sorarlardı bana 'Amiralim neden bu kadar büyük bir amfibi hücum gemisi yapıyorsunuz? 35 bin tonluk dev bir gemiyi ne yapacaksınız?' diye... Ben, Yunanlı amirale, 'Bakın yarın öbür gün Ege'de çok büyük bir deprem olduğunda ilk gelecek gemi bu size yardıma' demiştim."

Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü bir şekilde müdahaleye hazır

Çok büyük bir kıyı şehrimizde deprem olduğunu düşünelim, ilk gelecek olan onlar. Hatırlayın, Gölcük Depremi'nde kaç tane amfibi gemi geldi. O dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin çıkardığı en büyük derslerden biri buydu. Çünkü İstanbul Depremi'ne, Marmara Depremi'ne süratlen müdahale edecek gemisi yoktu. Düşük süratliydi, 10 mil, 11 mil sürat. Şimdiki süratlere bakıyoruz çok daha yüksek, çok daha büyük kapasiteli. Birinci husus bu.

REKLAM

Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu çıkarma gemileri, afet dönemlerinde de bölgeye ulaşım ve acil tahliye için çok önemli görevler üstlenecek.

  • İstanbul'daki depremde telefonlar çalışmadı: GSM firmaları sınıfta kaldı
İkinci husus endoktrinasyon. Bugün lojmanlar bölgesinden, askeri tersaneler, fabrikalar, ikmal merkezleri... Buralarda yapıların güçlendirilmesi. Bugün Deniz Kuvvetleri o kadar hassastı ki, o dönemi hatırlıyorum, bir gecede terk ediyordu binalarını. Yıktırıp, yenisini yaptırıyordu. Yenilenme açısından dersi çıkardı.
  • İstanbul'da depremin ardından binlerce vatandaş bulundukları yerlerden dışarı çıktı. Öncelikle kendilerini güvene alan vatandaşlar, ardından telefonlarına sarılsa da iletişim maalesef sağlanamadı. Kimi GSM servis sağlayıcıları depremin ardından 12 saat geçmesine rağmen bir türlü hizmet veremedi. Fotoğraf: Açık alanda toplanan vatandaşlar.

Deniz Kuvvetleri'nin böyle bir afet olması halinde hazır olduğunu söyleyebilirim. Bir de 99 depreminden sonra Deniz Kuvvetleri'nin tatbikat konseptine girdi bu.

Ama sivil hazırlık açısından söylüyorsanız, Deniz Kuvvetleri'nin ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığının 10'da birinin bile yapılmadığını söyleyebilirim. Türkiye, o olgunluğa erişmesi için bir 20 yıl daha gerekir diye düşünüyorum. Çünkü her ülkenin ekonomik, sosyal gelişiminde böyle safhaları olmuş. Türkiye de herhalde o olgunluğa gelecektir.

Dilerim o gün çok geç gelir, geldiği gün de Türkiye gerekli dersleri almış ve düzelmiş olur. Yoksa çok kaybımız var."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ciddi bir hasarımız ve can kaybımız yok

Deprem çantasında bulunması gerekenler
HAYAT
Deprem çantasında bulunması gerekenler
Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yine kendini mağdur ilan ettirdi

Yine kendini mağdur ilan ettirdi

​Deprem toplantısına davet edildiği halde gitmediği ortaya çıktı.
Ulusal güvenlik sorunu

Ulusal güvenlik sorunu

GSM şirketlerinin deprem sınavı MGK gündemine gelebilir!
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Konsolosluk binası mühürlenebilir

Konsolosluk binası mühürlenebilir

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina için başsavcılık harekete geçebilir.
Mısır'da Sisi isyanı

Mısır'da Sisi isyanı

​Cuma sonrası halk akın akın sokaklara iniyor.
Milli gemiler<br>göreve hazır

Milli gemiler
göreve hazır

Büyük İstanbul Depremi'nde sahada olacaklar.
Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

​Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
Sona doğru yaklaşıyoruz

Sona doğru yaklaşıyoruz

​Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması.
Türkiye ile görüşüyoruz

Türkiye ile görüşüyoruz

​Rus tarafından SU-35 uçağına ilişkin açıklama.
Deprem çantasının maliyeti 440 TL

Deprem çantasının maliyeti 440 TL

​Önceden hazırlanmış deprem çantası hayat kurtarabilir.
Eylül'de fatura<br>gelmeyebilir

Eylül'de fatura
gelmeyebilir

Depremde servis dışı kalan firmalardan 'özür' adımı gelebilir.
'HDP gençleri<br>verip para alıyor'

'HDP gençleri
verip para alıyor'

​Teslim olan terörist HDP binasından dağa giden süreci anlattı.
Binlerce hikaye<br>arasından seçildiler

Binlerce hikaye
arasından seçildiler

Bilge Çocuk ödüllerini Milli Eğitim Bakanı verecek.
Beka düzeyinde ehemmiyetli

Beka düzeyinde ehemmiyetli

Bahçeli, depremin ardından açıklama yaptı.
Cezası kaldırıldı

Cezası kaldırıldı

​Tahkim Kurulu Ali Koç'la ilgili kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.