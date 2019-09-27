Milli Amfibi Hücum Gemilerine özel görev: Deniz Kuvvetleri depreme hazır

İstanbul Silivri merkezli olarak kayıtlara geçen ve 5,8 olarak ölçülen depremin yansımaları sürüyor. Depremin hemen ardından başta GSM şirketleri olmak üzere kimi kurumların krizi yönetememesi büyük depremle önce önemli bir uyarı olarak algılandı.

Telefon hatlarında ciddi sıkıntılar yaşandığı sırada TSK'nın iletişimde en ufak bir kesinti yaşanmadığı bilgisine ulaşan Yenisafak.com, 1999'daki Gölcük Depremi'nde önemli görevler üstlenen Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ile depremi ve sonrasını konuştu.

TSK depreme en hazır kurumların başında geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin depreme en hazır kurumların başında geldiğini anlatan Emekli Amiral Gürdeniz, "Kara Kuvvetleri, harekatının gereği olarak mobilitesi, zırhlı araçları, istihkam birlikleri olan bir kuvvet. Onların böylesine bir felaket anında akla ilk gelen güç olması normal" ifadesini kullandı.

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Amiral Gürdeniz, Kara Kuvvetleri'nin ardından kendi hakim olduğu Deniz Kuvvetleri'nin depreme hazırlıklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

" Deniz Kuvvetleri'nin çok büyük bir felakette en büyük faydası tabi ki amfibi gücüyle olacak. Sahip oldukları çıkarma gemileri bu noktada son derece önemli.

Mesela Anadolu Gemisi yapılırken, Yunanlılar dahil toplantılarda sorarlardı bana 'Amiralim neden bu kadar büyük bir amfibi hücum gemisi yapıyorsunuz? 35 bin tonluk dev bir gemiyi ne yapacaksınız?' diye... Ben, Yunanlı amirale, 'Bakın yarın öbür gün Ege'de çok büyük bir deprem olduğunda ilk gelecek gemi bu size yardıma' demiştim."

Deniz Kuvvetleri çok daha güçlü bir şekilde müdahaleye hazır

Çok büyük bir kıyı şehrimizde deprem olduğunu düşünelim, ilk gelecek olan onlar. Hatırlayın, Gölcük Depremi'nde kaç tane amfibi gemi geldi. O dönemde Türk Deniz Kuvvetleri'nin çıkardığı en büyük derslerden biri buydu. Çünkü İstanbul Depremi'ne, Marmara Depremi'ne süratlen müdahale edecek gemisi yoktu. Düşük süratliydi, 10 mil, 11 mil sürat. Şimdiki süratlere bakıyoruz çok daha yüksek, çok daha büyük kapasiteli. Birinci husus bu.

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Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu çıkarma gemileri, afet dönemlerinde de bölgeye ulaşım ve acil tahliye için çok önemli görevler üstlenecek.

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İkinci husus endoktrinasyon. Bugün lojmanlar bölgesinden, askeri tersaneler, fabrikalar, ikmal merkezleri... Buralarda yapıların güçlendirilmesi. Bugün Deniz Kuvvetleri o kadar hassastı ki, o dönemi hatırlıyorum, bir gecede terk ediyordu binalarını. Yıktırıp, yenisini yaptırıyordu. Yenilenme açısından dersi çıkardı.

İstanbul'da depremin ardından binlerce vatandaş bulundukları yerlerden dışarı çıktı. Öncelikle kendilerini güvene alan vatandaşlar, ardından telefonlarına sarılsa da iletişim maalesef sağlanamadı. Kimi GSM servis sağlayıcıları depremin ardından 12 saat geçmesine rağmen bir türlü hizmet veremedi. Fotoğraf: Açık alanda toplanan vatandaşlar.

Deniz Kuvvetleri'nin böyle bir afet olması halinde hazır olduğunu söyleyebilirim. Bir de 99 depreminden sonra Deniz Kuvvetleri'nin tatbikat konseptine girdi bu.

Ama sivil hazırlık açısından söylüyorsanız, Deniz Kuvvetleri'nin ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığının 10'da birinin bile yapılmadığını söyleyebilirim. Türkiye, o olgunluğa erişmesi için bir 20 yıl daha gerekir diye düşünüyorum. Çünkü her ülkenin ekonomik, sosyal gelişiminde böyle safhaları olmuş. Türkiye de herhalde o olgunluğa gelecektir.

Dilerim o gün çok geç gelir, geldiği gün de Türkiye gerekli dersleri almış ve düzelmiş olur. Yoksa çok kaybımız var."

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