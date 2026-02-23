Milli Eğitim Bakanı Tekin'den laiklik bildirisine yanıt: Laikliği kendi keyiflerine göre yorumluyorlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda teneffüs aralarında ilahi söyleyen çocukların sosyal medyada ilgi odağı olması ve ardından gelen tepkilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu görüntülerin ardından yükselen seslerin pedagojik veya akademik bir temeli olmadığını, hakaret içerikli paylaşımların "eleştiri" olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İlkokullarda teneffüs saatlerinde çocukların hep bir ağızdan ilahi söylediği görüntülerin paylaşılması üzerine Bakan Tekin, hakaret içerikli paylaşımlara sert tepki gösterdi. Bakan Tekin, "Eleştiri tanımlamanıza göre değişir. Benim kafama uymuyor diye başlayıp hakaret ve küfredenleri eleştiri kabul edersek ciddi eleştiri yok. Oturdukları yerden küfrediyorlar, bunu içselleştiremediklerini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

"AKADEMİK VE PEDAGOJİK BİR ELEŞTİRİ HENÜZ GÖRMEDİM"

Konunun uzmanlık alanları çerçevesinde tartışılmadığını dile getiren Bakan Tekin, yapılan yorumların ön yargılardan ibaret olduğunu belirtti. Tekin, "Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddi alacağım bir eleştiri henüz görmedim. Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, ön yargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok" sözleriyle konuya son noktayı koydu.

Okulların çocukların mutluluk duyduğu alanlar olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, geleneksel oyunlardan ana dil becerilerine kadar pek çok konuda atılan adımların temelinde kültürel mirasın korunması olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, okulların sadece birer bilgi yuvası değil, aynı zamanda milli kimliğin inşa edildiği ve toplumsal değerlerin içselleştirildiği yaşayan mekanlar haline gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

"TALİBANLAŞTIRMA" İTHAMLARINA CEVAP

Yapılan değerler eğitimine yönelik haksız eleştirilere sert tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, bir grubun bu çalışmaları "Talibanlaştırma" olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde çocukların "bizi biz yapan değerleri" sahiplenmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"LAİKLİĞİ KENDİ ARZULARINA GÖRE TANIMLIYORLAR"

Muhalefetin laiklik üzerinden yürüttüğü eleştirilere de değinen Bakan Tekin, " Onlar laikliği, dini inançların ve ritüellerin nasıl modernleştirileceğini, nasıl kendi arzu ettikleri formata sokulabileceğini tanımlama yetkisini kendilerinde gördükleri için bunun dışındaki her şeyi laiklik ilkesiyle çelişiyor sayıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Kendi laiklik anlayışının evrensel olduğunu ifade eden Tekin, "Anayasa'nın bana verdiği görev, milli kültürü, milli dayanışmayı, birliğimizi ve beraberliğimizi tanımlayacak işleri yapmayı bizim için zorunlu kılıyor" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Bakan Tekin "Süreci yargıya taşıyacağız." dedi.







