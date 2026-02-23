Milli Eğitim Bakanı Tekin'den laiklik bildirisine yanıt: Laikliği kendi keyiflerine göre yorumluyorlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 168 ismin tepki çeken laiklik bildirisine yönelik açıklama yaptı. Okullarda söylenen ilahilere yönelik eleştirilere yanıt veren Bakan Tekin, "Küfür ve hakaret edenlere cevap verme gereği duymuyorum. Değişik tanımlamalar ve ön yargılarla hareket ediyorlar ancak bunları ciddi bir eleştiri olarak kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Tekin ayrıca bu süreci yargıya taşıyacaklarını söyledi. Bakan Tekin, "Onlar laikliği, dini inançların ve ritüellerin nasıl modernleştirileceğini, nasıl kendi arzu ettikleri formata sokulabileceğini tanımlama yetkisini kendilerinde gördükleri için bunun dışındaki her şeyi laiklik ilkesiyle çelişiyor sayıyorlar. Bu bildiriyi yazanlar gerici azınlıktır" değerlendirmesinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında önemli açıklamalarda bulundu. Okullarda teneffüs aralarında ilahi söyleyen çocukların sosyal medyada ilgi odağı olması ve ardından gelen tepkilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu görüntülerin ardından yükselen seslerin pedagojik veya akademik bir temeli olmadığını, hakaret içerikli paylaşımların "eleştiri" olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı.
"AKADEMİK VE PEDAGOJİK BİR ELEŞTİRİ HENÜZ GÖRMEDİM"
Okulların çocukların mutluluk duyduğu alanlar olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, geleneksel oyunlardan ana dil becerilerine kadar pek çok konuda atılan adımların temelinde kültürel mirasın korunması olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, okulların sadece birer bilgi yuvası değil, aynı zamanda milli kimliğin inşa edildiği ve toplumsal değerlerin içselleştirildiği yaşayan mekanlar haline gelmesi için çalıştıklarını belirtti.
"TALİBANLAŞTIRMA" İTHAMLARINA CEVAP
Yapılan değerler eğitimine yönelik haksız eleştirilere sert tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, bir grubun bu çalışmaları "Talibanlaştırma" olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde çocukların "bizi biz yapan değerleri" sahiplenmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.
"LAİKLİĞİ KENDİ ARZULARINA GÖRE TANIMLIYORLAR"
Bakan Tekin "Süreci yargıya taşıyacağız." dedi.