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POLİTİKA

Milli Eğitim Bakanlığı: Zonguldak ve İzmit’te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak Ereğli’de bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Milli Eğitim Bakanlığı: Zonguldak ve İzmit’te yaşanan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Foto/Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir okulda akranları tarafından bir öğrenciye, İzmit'te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zonguldak Ereğli’deki okulumuzda akranları tarafından bir öğrencimize, İzmit’te de bir öğretmen tarafından öğrencilerine yönelik yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

ZONGULDAK'TA LİSEDE ARKADAŞLARINI DÖVEN 4 ÖĞRENCİ ADLİYEDE

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynatmaya çalışan 4 öğrenci adliyeye sevk edildi.

Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G.´nin sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildiği görüldü. N.G.'ye tekme ve tokat atanlar, başını ardı ardına tahtaya vurdu. Öğrenciler, arkadaşlarına zorla şınav çektirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından N.G.'nin ailesi şikayetçi olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul idaresi olaya karıştığı iddia edilen 10 öğrenciye, 10 gün okuldan uzaklaştırma cezası verirken disiplin soruşturması sürüyor. Ayrıca olaya karıştığı iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 öğrenci, sabah saatlerinde Ereğli Adliyesi´ne sevk edildi. 4 lise öğrencisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Zonguldak'ta bir lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar
OYNAT 00:57
Zonguldak'ta bir lisede arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı. Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.'nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı. Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

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