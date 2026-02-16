Milli parka tahribata üç yıl hapis

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek Milli Parklar Kanunu teklifine göre, doğal ekosistem değerlerini tahrip edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden kaçak giriş yapanlara, ödemeleri gereken giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Yasaklı alanlarda avlananlara verilen cezalar da ciddi oranda artırılıyor. Merkez Av Komisyonu’nun avlanmayı yasakladığı sahalarda avlananlara kesilen ceza 200 liradan 10 bin liraya çıkarılırken; yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonlarında avlananlara uygulanan ceza 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.