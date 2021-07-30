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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Akar Afganistan'lı mevkidaşı Mohammadi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi arasındaki telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ele alındı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar Afganistanlı mevkidaşı Mohammadi ile görüştü
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Mohammadi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye’nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi."

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