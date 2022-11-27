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ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Irak sınırında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da sınır hattına hareket etti.

KOMUTA KADEMESİ YANINDA

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı’na gelen Akar buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geçti.

Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.
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