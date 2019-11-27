Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 170 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 170 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 170 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe operasyonlarında bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk'ta terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, yürütülen operasyonlara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı için 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

DHA
Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatına ilişkin bilgi paylaşan Aktop, "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Unsurlarımız tarafından kış şartlarına uygun tedbirler alınarak operasyonlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir." dedi.

Bu kapsamda, Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem arayışında olduğu duyumları üzerine planlama yapılarak 25 Kasım'da komandolar tarafından bir operasyon başlatıldığını hatırlatan Aktop, operasyonda icra edilen arama ve tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen 7 teröristin, aynı tarihte düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek'
OYNAT 00:25
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek'
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK/YPG'ye karşı yapılan operasyonlara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Suriye ve Irak başta olmak üzere, ülkemize varan terör tehditleri sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir'' dedi.


Aktop, bölgede icra edilen arama faaliyetlerinde birliklere saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen toplam 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktararak şu bilgileri paylaştı:

  • "İcra edilen operasyonda en dikkat çekici hususlardan bir tanesi el yapımı patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağaranın tespit edilmesidir. Mağarada, 400 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca, tespit edilen diğer mağaralarda ve depolarda bir 82 milimetrelik havan, bir Katyuşa roket, bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir uçaksavar, 9 adet Biksi hafif makinalı tüfek, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, bir tanksavar silahı, 17 adet AK-47 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve 7 el bombası ile 200 adet bomba atar mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler arasında terör örgütü tarafından üs bölgelerine saldırı maksatlı kullanılan paramotor bulunmaktadır."

Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

"Hakurk'ta operasyon sürüyor"

Operasyon sırasında ayrıca büyük bir mağaranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğun da tespit edildiğini aktaran Aktop, mağarada bol miktarda yaşam malzemesi, çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, akü ve güneş panellerinin ele geçirildiğini bildirdi.

DHA
350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
  • Aktop, icra edilmekte olan operasyonlar neticesinde, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesislerinin ele geçirilerek örgütün hareket yeteneğine darbe vurulduğunu ifade ederek, "Operasyonlarımız büyük bir kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürülecektir." dedi.

Askeri kaynaklar, kış şartlarında Hakurk'tan bir saldırı gerçekleşebileceği değerlendirilerek söz konusu bölgeye operasyon başlatıldığını söyledi.

Operasyonun hala devam ettiğini aktaran kaynaklar, arazi şartları ve duruma bakılarak harekatın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmayacağına karar verileceğini kaydetti.

Kaynaklar, operasyonda ele geçirilen paramotorun, kışın gece şartlarında insanlı veya insansız saldırılarda kullanılabileceğinin değerlendirildiğini, bu konuda teröristlerin eğitim aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
OYNAT 00:00
Tel Abyad'da teröristlere ait 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Tel Abyad'da PKKYPG'li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi


PKKya Pençe darbesi

PKK'ya Pençe darbesi

​Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Yılda 1000 tonbor karbürü üreteceğiz

Yılda 1000 ton
bor karbürü üreteceğiz

Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner'19 programında konuştu.
Türkiyeninen doğal hakkı

Türkiye'nin
en doğal hakkı

YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen NATO'ya karşı ilk adım.
Yıkım bitiyor

Yıkım bitiyor

​Bakan Kurum “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” demişti.
Ben de<br>Adalet okuyorum

Ben de
Adalet okuyorum

​İnternet dolandırıcılığından yargılanan gencin son sözü.
Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

Batı'ya yağmadı Doğu'yu vurdu

​Şiddetli tipi yolları kapatınca sürücüler yolda kaldı.

2 bin kelime şart

2 bin kelime şart

​Okuyarak değil duyarak öğrenilir.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

İSKİ'den yüzde 80 zam teklifi

Düşük gelirli ailelere sunulan kademeli tarifeler de kaldırılacak.
'Sahte mehdi' toprağa verildi

'Sahte mehdi' toprağa verildi

Yaklaşık 3 bin destekçisi cenaze töreni için mezarlıkta toplandı.
Düşmanın<br> korkulu rüyası

Düşmanın
korkulu rüyası

​İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği 'Timsah'lar.
Sayısı 52 bini geçti

Sayısı 52 bini geçti

Milli tüfeğin seri üretimi ve teslimatları hızla sürüyor.
İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.
Kuyumcular harekete geçti

Kuyumcular harekete geçti

​Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular.
Affı duyan başvurdu

Affı duyan başvurdu

31 Aralık sonrası bakanlık ihale ile satışa çıkaracak
Büyük depremi tetiklemez

Büyük depremi tetiklemez

Uzmanlar fay hatlarındaki hareketliliği değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.