Milli Savunma Bakanlığı: Rejim unsuru 18 kişi ele geçirildi

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Şubat'ta öğretmen ataması var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Şubat’ında öğretmen ataması için çalıştıklarını, ancak sayı veremeyeceğini söyledi. TVNET’te Ayşe Böhürler’in sorularını cevaplandıran Selçuk, “Bana kalsa ben ‘60 bin az, 80 bin olsun’ derim. Biz şuna bakıyoruz: ‘Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var’ diye” dedi.