Gündem Milli Savunma Bakanlığı Rejim unsuru 18 kişi ele geçirildi
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: Rejim unsuru 18 kişi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Rasulayn'ın güneydoğusunda "rejim unsuru olduğunu" iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

18 rejim unsuru kişi ele geçirildi

  • "Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir."

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