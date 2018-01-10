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Milli Savunma Üniversitesi 2018 subay ve astsubay başvuru şartları nelerdir? Askeri okulların başvuru şartları

Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuru şartları yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 9 Ocak yani bugün başladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı. İşte Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvuru şartları ve sınavla ilgili bütün detaylar.

Haber MerkeziYeni Şafak
Muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreni.
Muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreni.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay öğrenci alımına ilişkin bilgi verdi. Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. Askeri okulların başvuru şartları da belli oldu. İşte Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvurular ve askeri okullar sınavı ile ilgili bütün detaylar.

81 ilde astsubay ve subay sınavı

18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak. Bu sınavda başarılı olan ardından ikinci aşamada subay ve astsubay adayları fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarına çağrılacak.


120 çoktan seçmeli soru

Temel yeterlilik testi ağırlığında olacak sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları başvuruları için tıklayınız

Astsubaylar ve subaylar için tek sınav

Astsubaylar ve subaylar için tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacak. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır.

Askeri okullar sınavına başvuru şartları neler?

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak.
  3. Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),
  4. Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
  5. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2018 şartları açıklandı
GÜNDEM
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2018 şartları açıklandı

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