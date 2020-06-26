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İSTANBUL

Minibüste ayakta yolcuya filmli kamuflaj: Fazladan 14 yolcu çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarına getirilen yolcu kısıtlamasına kimi şoförlerin ısrarla uymadığı görüldü. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin Esenyurt'ta yaptığı denetimlerde bir minibüste 14 fazla yolcu tespit edilirken, araç içindeki yoğunluğun görünmemesi için camlara siyah film çekilmesi ise dikkat çekti. Polis ekipleri araç sürücüsüne 3 bin 180 lira idari para cezası uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Araç içindeki fazla yolcunun dışarıdan görünmemesi için camlara siyah film çekildiği görüldü.
Araç içindeki fazla yolcunun dışarıdan görünmemesi için camlara siyah film çekildiği görüldü.

Minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştıran İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, fazla yolcu olup olmadığını denetledi. Denetimlerde birçok minibüsün yasak olmasına rağmen ayakta yolcu aldıkları görüldü.

Sivil Trafik ekipleri, minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

FAZLADAN 14 YOLCU ÇIKTI

Yapılan denetimlerde 11 yolcu olması gereken bir minibüste pandemiye rağmen 25 yolcu çıkması görenleri hayrete düşürdü. Polis ekipleri fazla yolcu alan sürücülere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 lira ceza kesildi.

11 yolcu olması gereken araçtan 25 yolcu çıktı.
  • Minibüsten inen bir yolcu, “Fazla yolcu alıyorlar. Polisi görünce indirmeye başlıyorlar. Biz de şikayetçiyiz üst üste yolcu olmasından dolayı” dedi.

Fazla yolcu taşıyan araç sürücüsüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.


Öte yandan yapılan denetimlerde ayakta yolcu adlıkları gözükmesin diye minibüslerin camlarına siyah filim siyah çekerek dışarıdan ayakta yolcuların görülmesinin önüne geçerek polisten kaçmaya çalıştıkları gözlendi.

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