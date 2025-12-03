Yeni Şafak
Minibüsün motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Minibüsün motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

22:343/12/2025, Çarşamba
IHA
Motora sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Motora sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'te minibüsün motor bölümüne giren kediyi itfaiye ekipleri, vatandaşların da titiz müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarttı.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde, minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.


Merkez Mahallesi’nde park halindeki Erol Alagöz’e ait minibüsün motor bölümüne giren kediyi çıkaramayan vatandaşlar, Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Dar alanda sıkışan kedi, ekiplerin ve vatandaşların titiz müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.



