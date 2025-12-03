Minibüsün motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Merkez Mahallesi’nde park halindeki Erol Alagöz’e ait minibüsün motor bölümüne giren kediyi çıkaramayan vatandaşlar, Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Dar alanda sıkışan kedi, ekiplerin ve vatandaşların titiz müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.