Minik mucize: Yaşamaz dediler, 104 günlük tedavinin ardından hayata tutundu

Ankara'da oturan 22 yaşındaki Hilal Ergünen, 24 haftalık hamileyken, 25 Haziran'da şiddetli ağrıları ve kanaması nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hemen doğuma alınması gerektiği belirtilen Hilal Ergünen, sezaryenle oğlu Erdem Ege'yi dünyaya getirdi. 740 gram doğan ve yaşamasının çok zor olduğu belirtilen Erdem Ege, yoğun bakımda tedaviye alındı. Erdem Ege, 104 gün süren yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu. Geçen hafta servise alınan ve tedavisi devam eden Erdem Ege, şu anda 1 kilo 950 grama ulaştı. Hayati fonksiyonları tamamen normale dönen Erdem Ege'nin yaşama tutunması, ailesi ve sağlık çalışanlarını sevince boğdu.

REKLAM

HAYAT Çöpte bulunan minik mucize: Duru bebek taburcu edildi

40 gün entübe kaldı



Anne Hilal Ergünen, 104 günün kendileri için çok zor geçtiğini belirterek, "O süreç benim için çok kötüydü. Her gün çalan telefonda sürekli kötü bir haber alma durumu yaşadık. 40 gün entübe olarak devam etti. Solunum cihazına bağlıydı. Sonrasında önce solunumu normale dönmeye başladı. Arkasından diğer yaşamsal fonksiyonları tamamen normale döndü. Ağlamalı gülmeli tam 104 günümüz geçti yoğun bakımda. Yoğun bakımdan ilk çıkacağı haberini aldığımda ise çok heyecanlıydım. Pandemi sürecinde olduğumuz için bebeğimizi ziyaret etme şansımız kesinlikle olmadı. İlk 1 ay hiç görmedik bebeğimizi. O benim minik kahramanım, minik mucizem. O herkesten her şeyden daha güçlü. Benden bile güçlü. O minik parmaklarıyla bu hayata tutunmayı başardı. Bizi bırakmadı. Çok şükür ki artık onunla birlikteyiz. Her gün onunla birlikte uyuyoruz, onun kokusuyla uyuyoruz. Anlatılamayacak, dile dökülemeyecek duygular bunlar" ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 15 Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken fenalaştı. Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edildi. Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktor, anne ve bebeğin hayata tutunması için cansiperane bir mücadele ortaya koydu. Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti. 14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin, uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk, hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, acile servise getirilen hasta için tüm doktorların seferber olduğunu söyledi. Kalbi duran annenin karnındaki bebeği hızlıca çıkardıklarını, ikisini de kalp masajı uygulayarak hayata döndürdüklerini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti: Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalp replasmanı oldu. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, dört dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız, çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik. Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyata aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti. Yoğun bakım sürecinde hastayla yakından ilgilendiklerini aktaran Sezgin, hastanın tüm riskleri atlattığını ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya da koronavirüs salgın sürecine rağmen, tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak vatandaşa sunduklarını anlattı. Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin, kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Sarıkaya, Çok organize ve yerinde müdahalelerle anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum. dedi. Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Esen ise Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun. ifadelerini kullandı. Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu Van'da, 36 haftalık hamileyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bebeği ile birlikte kalplerinin durduğu tespit edilen anneye sezaryenle doğum yaptırıldı. Altı branştan uzman doktorun müdahalesiyle anne ile bebeği, doğumun ardından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Uzman Doktor Erhan Hanlıgil, "Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım" dedi. Anne Semra Esen ise "Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'Gram gram büyütmeye çalıştık'

Ankara Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniği Şefi Prof. Dr. Cüneyt Tayman ise Erdem Ege bebeği, prematüre doğması sebebiyle hemen yoğun bakım ünitesine aldıklarını belirterek, "Prematüre doğan bu tür bebeklerin genellikle doğduktan sonra akciğerleri gelişmemiş olduğu için solunum sıkıntısı oluyor. O nedenle biz de hemen solunum cihazına bağlayıp solunum desteğine ve akciğer geliştirici ilaçlara başladık. Ve bebeğimizi yoğun bakıma aldık. 110 günden fazla bir şekilde kendi çocuğumuz gibi baktığımız ve tedavisini sürdürdüğümüz bir hastamız oldu. 740 gram doğdu ve her gün gram gram bebeğimizi büyütmeye çalıştık. Küçücük boğazından sondalarımızı taktık. Sonda ile besledik. Damarlarından gerekli ilaçları verdik. Ve bu sürecin sonunda normal odaya aldık" dedi.

REKLAM