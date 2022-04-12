Miniklerden geri dönüşüm defilesi

Ankara Çankaya ilçesinde eğitim veren Kırkkonaklar İffet Güneşoğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri “Bir şeyden çok şey” adlı eTwinning projesinin final ürünü olarak geri dönüşüm defilesi düzenledi.
Minik öğrenciler, okul bahçesinde velilerin katılımıyla gerçekleşen geri dönüşüm defilesinde poşet, plastik, kağıt ve metal gibi malzemelerden yaptıkları giysilerle podyuma çıktılar.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER
“Bir şeyden çok şey” projesinin amaçları şu şekilde:
- "Çevre konusunda farkındalık oluşturmak, toplum bilincini olumlu yönde etkilemek, öğrencilere küçük yaşlarda geri dönüşümün önemini kavratmak, çevreye karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak, çocuklara yeni bir şeyler almak yerine olan malzemeleri dönüştürmeyi ve dönüştürürken yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedeflemek."