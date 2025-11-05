Yeni Şafak
MİT Başkanı Kalın'dan Hamas'la kritik görüşme

20:205/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
DHA
Kalın ve Hamas heyeti, ateşkes süreci ve insani yardımları değerlendirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Hamas heyeti, 'Gazze ateşkes anlaşması' nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Öte yandan heyet, İsrail'in ateşkes ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bildirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ateşkes teşekkürü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Hamas heyeti 'Gazze Ateşkes Anlaşması' kapsamında; ateşkesin sağlanması ve bu sürecin izlenmesi konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arabulucu ve garantör olan Türkiye’nin rolü ve çabaları için teşekkürlerini iletti. Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafının ateşkes süreci boyunca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını bir kez daha bildirdi.

Yürütülmekte olan yardım çalışmaları da ele alındı

Görüşmede, iki heyet ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuşuldu. Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu. Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verilerek, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.



#Hamas
#MİT Başkanı
#İbrahim Kalın
