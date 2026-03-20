Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MİT Başkanı Kalın’ın Ramazan Bayramı mesajı

09:5620/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

MİT Başkanı Kalın, yayımladığı mesajda Ramazan’ın bereket ve şükür getirdiğini belirterek, "Bir mübarek ayın sonuna geldik. Mevla tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, duaları ve iyilikleri kabul etsin. Ramazan’ın feyiz ve bereketi daim olsun. Ruhumuza asalet, kalbimize inşirah, gönlümüze ferahlık, aklımıza istikamet, muhakememize isabet, kardeşliğimize kuvvet, vaktimize bereket, işlerimize kolaylık versin. Ramazan’ın bereket, felah ve şükür iklimi ruhumuza ve bedenimize şifa olsun. Mevla, daha nice Ramazanlara sağlık ve huzur içinde kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle Ramazan Bayramımızı tebrik ediyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayır, huzur ve bereket kapılarını açmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.


#Ramazan Bayramı
#İbrahim Kalın
#Millî İstihbarat Teşkilatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
