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ANKARA

MİT K. Irak'ta vurdu: Eski HDP’li vekilin ablası etkisiz hale getirildi

MİT, K. Irak’ta PKK’ya yönelik nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ‘Berivan Zilan’ kod adlı Hatice Hezer K. Irak'taki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi. PKK'lı elebaşının, eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT K. Irakta vurdu: Eski HDP’li vekilin ablası etkisiz hale getirildi
Hatice Hezer

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi “Berivan Zilan” kod adlı Hatice Hezer etkisiz hale getirildi. 1991 yılında PKK’ya katılan Hezer’in örgütsel faaliyetine Irak’ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi. MİT’in saha elemanlarının yürüttüğü hassas çalışma neticesinde Hezer’in konumu belirlendi. Takibe alınan PKK’lı elebaşının üstü Süleymaniye’de çizildi. Operasyona katılan ekip daha sonra Türkiye’ye döndü.

Hatice Hezer
Hatice Hezer

HDP’Lİ VEKİLİN ABLASI

2004’te PKK/KCK’nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu olan Hezer, 2008’de HPG’nin, 2011’de PKK’nın Mahmur kampı sorumluları arasında yer aldı. Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün ablası olan teröristin erkek kardeşi olan PKK’lı Musa Kasım Hezer’in de 1998’de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Hezer’in amcasının kızı “Sema Zilan” kod adlı Gülten Hezer de 2002’den bu yana örgütün kırsal kadrosunda.

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