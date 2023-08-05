MİT' Sincar'da vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın bir elebaşını daha etkisiz hale getirdi. Terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK’nın sözde genel kurye sorumlusu “Agit Gever” kod adlı Yılmaz Bayram’ı Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da içinde bulunduğu araca düzenlenen operasyonla öldürüldü. Terörist Yılmaz Bayram, 2011-2016’da Hakkari’de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemler ile 2015’teki çukur eylemlerinde yer aldı.

Irak’ın kuzeyindeki Sincar ve Soran ile Suriye’nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışlı’daki terör eylemlerine katılan Bayram, MİT’in hedef listesindeydi. Terörist Bayram’ın sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmat ise imha edildi. MİT’in etkisiz hale getirdiği terörist Bayram, aynı zamanda PKK/KCK’nın Türkiye’de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin sözde kurucuları arasında yer alıyordu.