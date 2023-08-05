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MİT' Sincar'da vurdu

MİT, PKK’ya silah ve mühimmat sağlayan, terör örgütünün sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi. 'Agit Gever' kod adlı teröristin sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Bayram’ı aracıyla birlikte imha etti.

04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK’nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram’ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da PKK/KCK’nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram’ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın bir elebaşını daha etkisiz hale getirdi. Terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK’nın sözde genel kurye sorumlusu “Agit Gever” kod adlı Yılmaz Bayram’ı Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da içinde bulunduğu araca düzenlenen operasyonla öldürüldü. Terörist Yılmaz Bayram, 2011-2016’da Hakkari’de güvenlik güçleri ve sivillere yönelik eylemler ile 2015’teki çukur eylemlerinde yer aldı.

ŞEHİR EYLEMLERİNDEN SORUMLU

Irak’ın kuzeyindeki Sincar ve Soran ile Suriye’nin kuzeyindeki Haseke, Rumeylan ve Kamışlı’daki terör eylemlerine katılan Bayram, MİT’in hedef listesindeydi. Terörist Bayram’ın sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmat ise imha edildi. MİT’in etkisiz hale getirdiği terörist Bayram, aynı zamanda PKK/KCK’nın Türkiye’de gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin sözde kurucuları arasında yer alıyordu.



#Operasyon
#MİT
#Sincar
#PKK
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